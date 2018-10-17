فنزويلا تتخلى رسميا عن الدولار وتعتمد عملات أخرى

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، أن بلاده قررت استبدال عملات أخرى بالدولار الدولار خلال تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها العيسمي، أمس الثلاثاء، من القصر الرئاسي في العاصمة، كاراكاس، كشف خلالها عن قرارات اتخذتها الحكومة في إطار برنامج التعافي والارتقاء الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وقال نائب الرئيس في تصريحاته "فنزويلا تستبدل اليورو واليوان وعملات صعبة أخرى بالدولار في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي استخدم كسلاح في الهجمات الاقتصادية التي استهدفت فنزويلا.

وأضاف أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

وذكر كذلك أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات تعاقب من خلالها المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.