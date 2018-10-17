بلماضي ينتقذ ماجر وألكاراز بعد خسارة البينين

اعترف جمال بلماضي بعدم قدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز في لقاء البينين لأسباب عديدة. أبرزها البرودة التي لعب بها بعض اللاعبين.

حيث شدد على أنه يتوجب تقديم تضحيات من أجل الفوز وقال "في إفريقيا يتوجب على اللاعبين تقديم 150 بالمائة من إمكانياتهم، كما حدثت أمور أثرت على معنوياتنا يوم أمس، أنا متأسف لحال الكرة في القارة السمراء"، ليلمح بعدها إلى أنه ليس أول مدرب يخفق في الأدغال ضاربا المثل بنتائج ماجر وألكاراز في آخر 30 شهرا بقوله "سقوط المنتخب في إفريقيا ليس جديدا، آخر فوز خارج الديار يعود إلى أكثر من عامين".