هل تريد السعودية شراء صمت واشنطن؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن منح السعودية وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، ملايين الدولارات خلال زيارته التي قام بها أمس الثلاثاء والتقى فيها العاهل السعودي وولي عهده.

وبحث بومبيو مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في مقدمة الملفات التي تمت مناقشتها.

وبحسب تقرير الصحيفة ، فإن السعودية قالت لبومبيو إنها تمنح إدارة دونالد ترامب 100 مليون دولار، لـ"الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق السورية التي تم انتزاعها من تنظيم الدولة".

وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول إن "توقيت ذلك ليس صدفة"، مشيرة إلى قضية خاشقجي، ومطالب ترامب المتكررة للسعودية بدفع المزيد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، مشارك في سياسة سوريا، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى الصحفيين: "إن توقيت منح السعودية أمريكا هذا المبلغ ليس مصادفة"، مؤكدا أن الأموال وصلت أمس الثلاثاء بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي وصلت من السعودية إلى أمريكا الثلاثاء، خلال زيارة بومبيو، كانت الرياض قد تعهدت بتقديمها في أوت الماضي، لكنها حينها لم تبين موعد تقديمها، إلا أن وصولها إلى الحسابات الأمريكية يوم أمس كان مفاجئا، على حد قولها.