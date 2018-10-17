نهاية أزمة بوحجة بإعلان شغور منصب رئيس البرلمان

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني الإعلان عن شغور منصب رئيس البرلمان و إحالة القضية على لجنة الشؤون القانونية لدراستها في ظرف أسبوع.

وسيؤدي تأكيد اللجنة القانونية على حالة الشغور إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

كما قرر المكتب المجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنا وفي غياب السعيد بوحجة، دعوة نواب البرلمان لدورة استثنائية طارئة، لم يتم بعد تحديد موعدها.

وقبل هذا، جدد نواب من الكتل البرلمانية الخمس مطلبهم بضرورة رحيل السعيد بوحجة في وقفتهم الاحتجاجية التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي أمام الباب الرئيسي لمقر المجلس المغلق بسلاسل وأقفال حديدية.