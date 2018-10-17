هذا ما جنته روسيا من كأس العالم

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن أرباح روسيا ومردودها الاقتصادي من استضافتها البطولة العالمية لكرة القدم الصيف الماضي تجاوزت الـ14 مليار دولار.

وذكرت اللجنة المنظمة لنهائيات "كأس العالم 2018", أن الأثر التراكمي للبطولة على النمو الاقتصادي في روسيا للفترة 2013 ـ 2018 بلغ 952 مليار روبل (نحو 14.42 مليار دولار) ما يعادل 1 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي في روسيا.

وقالت دراسة اللجنة المنظمة إنه "رغم أن البطولة بدأت تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إلا أن أكبر أثرها الاقتصادي جاء على السنوات 2017 ـ 2018 ، حيث شكل 0.4 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي". وأضاف ذات المصدر أن العائد الاقتصادي للبطولة في روسيا تجاوز عائدات بطولات سابقة جرت في البرازيل وجنوب إفريقيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

يذكر أن روسيا استضافت نهائيات كأس العالم ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو الماضيين في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي, وفي إطار التحضيرات للبطولة قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.