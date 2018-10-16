“ثلاث كاميرات مسروقة” يفوز بمهرجان السليمانية الدولي

فاز فيلم “ثلاث كاميرات مسروقة” الذي يتحدث عن قضية الصحراء الغربية بجائزة افضل فيلم وثائقي بمهرجان السليمانية الدولي في العراق.

الفيلم يتحدث عن الحصار الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي من اجل التستر على جرائمه التي يرتكبها ضد ابناء الشعب الصحراوي.

كما يتحث عن تجربة الصحفي الصحراوي “محمد بركان” الذي تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب توثيقه للمظاهرات وحاولة كسر الحصار الاعلامي.

هذا العمل يجمع بين فريق “إيكيب ميديا” وبين جمعية رو فيلم السويدية.

إخراج وإنتاج، “رو فيلم وإيكيب ميديا”،تصوير سينمائي “إيكيب ميديا”، تحرير”رو فيلم”صوت، ديفيد جولش و “رو فيلم”، موسيقى مريم حسن.

الفيلم مدته 17 دقيقة، من انتج مشترك بالتعاون، انتج سنة 2017.