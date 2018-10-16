القنصل السعودي في إسطنبول يغادر تركيا

غادر القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، تركيا مساء الثلاثاء متوجها إلى بلاده بالتزامن مع قرار المحققين الأتراك تفتيش منزله.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها “الأناضول” من مسؤولين أتراك، فإن العتيبي غادر تركيا في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي بطائرة ركاب متوجها إلى السعودية.وكان من المتوقع إجراء المحققين الأتراك فحوصات في منزل القنصل على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية “لم تكن تسجل” وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.