الجزائر ستشارك في مفاوضات جنيف بصفة مراقب

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير صبري بوقادوم اليوم الثلاثاء بنيويورك أن الجزائر أعطت موافقتها على دعوة المبعوث هورست كوهلر للمشاركة في السلسلة الأولى للمفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب المرتقبة بجنيف يومي 5 و6 ديسمبر.

وصرح بوقادوم في تدخل له خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أن "الجزائر بصفتها بلد مجاور ومراقب رسمي في مسار السلام قد ردت مباشرة بالإيجاب على دعوة الرئيس كوهلر للمشاركة في مائدة مستديرة بجنيف يومي 5 و6 ديسمبر".

وأعرب ممثل الجزائر عن ارتياحه للرد الإيجابي لطرفي النزاع وهما جبهة البوليساريو والمغرب اللذين وافقا على المشاركة في هذه المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة.