بالفيديو.. بلماضي:”هذا هو سبب إبعاد عطال عن مواجهة البنين”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن السبب الحقيقي لتفضيله عيسى ماندي على الجهة اليمنى من الدفاع مكان يوسف عطال.

وقال بلماضي بعد نهاية اللقاء:”لعبنا مباراتين في ظرف 3 أيام خاصة في ظل التنقل الطويل إلى البنين ولو فعلنا المُقارنة بين ماندي وعطال فإن الأخير عاد من إصابة عضلية لذلك فضلت عدم المجازفة به والدفع به في مباراتين متتاليتين”.

“ماندي لاعب ذو خبرة ولا يحتاج للإشادة به.. هو في الأكيد ليس بمستوى عطال من الناحية الهجومية واليوم لم يكن في المستوى من هاته الناحية”.

“فضلت خبرة ماندي في لقاء اليوم من أجل منح الحرية للاعبي الهجوم وأتحمل مسؤولية خياراتي ولا تنتظروا مني إنتقاد اللاعبين”.