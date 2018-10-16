تأهل تونس ومصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخبا تونس ومصر رسميا، اليوم الثلاثاء، مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقررة إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وقاد التونسي فراس شواط منتخب بلاده إلى الفوز على مضيفه النيجري (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، بإحرازه هدفين في الدقيقتين (27، و32)، مقابل هدف واحد سجله النيجري يوسف عومارو، عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وتربع منتخب تونس على عرش صدارة المجموعة العاشرة، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وبالتالي حجز مقعدا له في نهائيات القارة السمراء.

وانتصار تونس على النيجر ضمن تأهل منتخب مصر أيضا إلى نهائيات البطولة، بعد أن تغلب بدوره على مضيفه منتخب سوازيلاند، بهدفين دون رد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل وصافة المجموعة العاشرة، وأصبح بعيدا عن متناول بقية المنتخبات.