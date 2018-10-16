الصحراء الغربية : الجزائر ستشارك في مفاوضات جنيف بصفتها بلد مجاورا و مراقبا

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير صبري بوقادوم ،الثلاثاء، بنيويورك أن الجزائر أعطت موافقتها على دعوة المبعوث هورست كوهلر للمشاركة في السلسلة الأولى للمفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب المرتقبة بجنيف يومي 5 و 6 ديسمبر.

و صرح السيد بوقادوم في تدخل له خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أن "الجزائر بصفتها بلد مجاور ومراقب رسمي في مسار السلا قد ردت مباشرة بالإيجاب على دعوة الرئيس كوهلر للمشاركة في مائدة مستديرة بجنيف يومي 5 و 6 ديسمبر".

و أعرب ممثل الجزائر عن ارتياحه للرد الإيجابي لطرفي النزاع و هما جبهة البوليساريو و المغرب اللذين وافقا على المشاركة في هذه المفاوضات بحسن نية و دون شروط مسبقة.