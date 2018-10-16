هذه هي الولايات المعنية بتساقط غزير للأمطار

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية ستتساقط على بعض ولايات شرق الوطن و الهضاب العليا ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء فيما ستشهد عدة ولايات أخرى من وسط و شرق البلاد تساقط كميات معتبرة من الامطار بدءا من الاربعاء .

و حسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بهذه التوقعات هي الأغواط و الجلفة و المسيلة و بسكرة و برج بوعريريج و سطيف و الجزء الغربي من باتنة علما أن فترة صلاحية هذه النشرية ستستمر الى غاية منتصف نهار غد الاربعاء.

و ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 30 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.

من جهة أخرى، ستشهد ولايات من الوسط و شرق الوطن أيضا تساقط امطار رعدية معتبرة.

و يتعلق الأمر بولاية جيجل و بجاية و البويرة و بومرداس و الجزائر العاصمة و تيبازة و البليدة و المدية و عين الدفلى علما ان فترة صلاحية هذه النشرية ستمتد من يوم غد الأربعاء على الساعة ال9 صباحا الى منتصف نهار يوم الخميس.

و حسب ذات المصدر فان كميات الأمطار ستقدر أو تتجاوز 40 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.