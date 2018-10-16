بلماضي:”في إفريقيا لا يُمكن الفوز بمثل هاته الطريقة”

أكد المدرب الوطني جمال بلماضي أن المنتخب الوطني مر جانبا في الشوط الأول من اللقاء الذي جمعه بالمنتخب البنيني أمسية اليوم الثلاثاء.

وقال بلماضي بعد نهاية اللقاء بهزيمة الخضر بهدف دون رد:”في الشوط الأول مررنا جانبا ولم نقدم شيئ يستحق الذكر لكن يجب عدم نسيان أن آخر فوز لنا في إفريقيا يعود لسنتين أي ضد السيشل سنة 2016″.

“للفوز في إفريقيا يجب اللعب بقوة وتقديم كل شيئ فوق أرضية الميدان ويجب الفوز في الصراعات الفردية واللعب ب150 بالمائة من إمكانياتنا”.

“تلقينا الهدف الأول بطريقة ساذجة ولا يمكن أن يمر اللاعب بتلك الطريقة من أمام لاعبين دوليين ينشطون في المنتخب الوطني الجزائري”.

“في الشوط الثاني عدنا في اللقاء وقمنا بتغييرات هجومية لكننا إفتقدنا للحظ وضيعنا العديد من الفرص.. في الآخير هي هزيمة وصفر نقطة”.