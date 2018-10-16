سكيكدة.. السجن 5 سنوات لرئيسي بلدية الزيتونة السابقين في قضية فساد

نظرت اليوم نيابة محكمة الجنح بالحروش في ولاية سكيكدة قضية مشروع الصرف الصحي المتهم فيها رئيسي بلدية الزيتونة.

إلتمست، المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ 5 سنوات لرئيسي بلديتي الزيتونة السابقين “ف،ل” و”ل، س”.

و3 سنوات لرئيس قسم تجزئة الموارد المائية، ومقاول “س،ع”.

المتهمين بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وإبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

القضية المدرجة ضمن قانون الفساد تعود حيثياتها إلى العهدة الانتخابية الماضية.

عندما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا بعد الاشتباه في إبرام البلدية وتجزئة الموارد المائية لصفقة مشبوهة.

تتعلق بمشروع الصرف الصحي بقرية مسوية، وخلص التحقيق ،إلى أن البلدية قامت باستشارة تخص المشروع المذكور والذي رسا على المقاول “ك.س”.

لكن سرعان ما توقفت به الأشغال وكان ذلك في فترة ترأس “ل.س” للمجلس البلدي والذي تم توقيفه بعد ذلك في قضية فساد أخرى.

ليخلفه الرئيس الجديد لبلدية “ل.ف” ويقوم بإجراء استشارة ثانية للمشروع ومنحه لمقاولة أخرى، مع تحويل المشروع لقرية أخرى.

خلال المحاكمة، نفى المتهمون ما نسب إليهم من تهم ، وقالوا بأن استشارة المشروع تمت وفقا للأطر القانويية والتشريعات المعمول بها.

وعن تحويل المشروع من قرية إلى أخرى قال المعنيون بأن ذلك جاء بعد اعتراض عدد من سكان القرية الأولى.