اتفاقية بين الجوية الجزائرية وبريد الجـزائر لحـجـز واقتـناء تذاكر الســفر بالبطاقة الذهـبية

تم هذا الثلاثاء توقيع اتفاقية بين مؤسسة بريدالجزائر و الخطوط الجوية الجزائرية للاشتراء والدفع الإلكتروني لتذاكر السفر باستخدام البطاقة الذهبية.

17:42

تم هذا الثلاثاء توقيع اتفاقية بين مؤسسة بريدالجزائر و الخطوط الجوية الجزائرية للاشتراء والدفع الإلكتروني لتذاكر السفر باستخدام البطاقة الذهبية.

وذكرت مؤسسة بريد الجزائر على موقعها على الفايسبوك أن الاتفاقية الموقعة تعتبر خطوة عملاقة في اطار تطوير تحسين ورقمنة الخدمات من أجل الإجابة لمتطلبات المواطنين.

ووقع الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية علاش بخوش والمدير العام لبريد الجزائر دحماني عبد الكريم عقد الشراكة بمقر الجوية الجزائرية.

وأكد المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني أنه بإمكان زبائن الجوية الجزائرية اقتناء تذاكر سفرهم بالبطاقة الذهبية لبريد الجزائر، مشددا على أن عملية تحويل الأموال ستكون آمنة، وأشار إلى أن عدد البطاقات الذهبية التي وزعتها مؤسسة بريد الجزائر يبلغ 5 ملايين بطاقة ذهبية .

من جهته أوضح بخوش علاش، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ، أن هذه الخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر ، ستسمح للمسافرين بشراء تذاكر السفر عبر الانترنت دون التنقل لوكالات الجوية الجزائرية تحت شعار ” اشتر تذكرة سفرك دون التنقل من بيتك”.