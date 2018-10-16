مدغشقر أول منتخب يتأهل لكأس أمم إفريقيا

نجح منتخب مدغشقر أن يتأهل رسميا إلى كأس أمم إفريقيا 2019، عقب فوزه بهدف يتيم على حساب ضيفه غينيا الإستوائية مساء الثلاثاء، ليكون أول منتخب يبلغ “كان” الكاميرون، على إثر تعميقه الفارق بينه وبين ثالث ترتيب المجموعة إلى 7 نقاط، وسيلعب المنتخب الملغاشي لأول مرة في تاريخه في كأس إفريقيا، علما أن تشكيلته تضم 3 لاعبين يعرفهم الجمهور الكروي الجزائري ويتعلق الأمر بـ إبراهيم أمادا لاعب مولودية الجزائر، أندريا كاروليس نجم إتحاد العاصمة الأسبق وفوافي نجم شباب قسنطينة السابق.