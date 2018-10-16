إقالة مدير أخبار التلفزيون الجزائري

أقيل صبيحة اليوم، مدير قسم الأخبار للتلفزيون الجزائري، نذير بوقابس من منصبه.

وعلمت “سبق برس” أن المدير العام للتلفزيون الجزائري، توفيق خلادي، قد استدعى مدير الأخبار على الساعة الـ 11 صباحا، ليبلغه بقرار إنهاء مهامهه.

وعين رئيس تحرير نشرة أخبار الثامنة، لطفي سالمي، وهو أحد أبرز اطارات المؤسسة، مديرا للأخبار بالنيابة، في انتظار ترسيمه في المنصب أو تعيين شخص آخر.

تجدر الإشارة أن بوقابس شغل المنصب مرتين، الأولى في سنة 2009 خلفا لإبراهيم صديقي، ثم تمت إقالته وإعادة تعيينه مرة أخرى في سنة 2014 خلفا للطفي شريط، ليظل على رأس قسم الأخبار إلى غاية إقالته اليوم.