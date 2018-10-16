تذاكر الجوية الجزائرية بالبطاقة الذهبية

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عقد شراكة مع بريد الجزائر من اجل الإستفادة من بطاقة الدفع المسبق الذهبية في شراء تذاكر السفر عن بعد.

ففي مقر الجوية الجزائرية وقع اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام للشركة الاخيرة علاش بخوش ومدير بريد الجزائر دحماني عبد الكريم عقد الشراكة.

هذه الشراكة من شانها ان تسهل من عملية حجز التذاكر على الجوية الجزائرية عن بعد، مع الدفع عن طريق البطاقة الذهبية لبريد الجزائر.

حيث يمكن للراغب في حجز مكان ضمن احدى رحلات الجوية الجزائرية، ولوج موقع الشركة على الأنترنت، وحجز التذاكر مع الدفع مباشرة.

يأتي هذا الإجراء، من أجل تسهيل مهمة المواطنين في حجز أماكن ضمن الخطوط الجوية الجزائرية، وتفادي الإنتظار طويى من اجل الدفع