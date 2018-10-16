حطّاب :”الناس كبرت وتزوجت وملعب براقي لم يجهز”

عبّر وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب عن حسرته، لعدم جاهزية ملعب براقي، بعد مرور 14 سنة منذ بداية الأشغال فيه.

وصرّح قائلا لـ”النهار” :”أنا أعرف هذا المشروع جيدا، هناك بعض العُمال هنا، كبروا وتزوجوا ولكن الملعب لم يجهز لحد الساعة”.

وواصل في نفس السياق :”هذا أمر يدفعنا للتحسر حقيقة، خاصة وأننا نمتلك كل المؤهلات من أجل إنهاء المشروع في الآجال”.

يُذكر بأن، محمد حطّاب قام، اليوم بزيارة تفقدية للمرفق الذي طال إنتظاره الإستفادة منه، دون تجسد ذلك على أرض الواقع.