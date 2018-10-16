سليماني يستعد للعودة إلى المنافسة

يستعد اللاعب الدولي الجزائري اسلام سليماني مهاجم نادي فنارباتشي التركي للعودة إلى المنافسة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني، والتي حرمته من المشاركة في المواجهة المزدوجة مع المنتخب الوطني أمام البنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن إسلام سليماني الذي يتواجد بمدينة إسطنبول، خضع لفحوص طبية معمقة على يد الطاقم الطبي لنادي فنرباتشي التركي، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، موضحة بأن الفحوصات أثبتت عدم خطورتها، لكن يتوجب عليه الاستمرار في العلاج تحت إشراف طبيب النادي، الذي باشر العمل مع اللاعب حتى يواصل تدريبه المنتظم طوال الأسبوع، ومن المرجح أن يلعب المباريات القادمة مع فريقه في الدوري ومسابقة الدوري الأوروبي.

وكان سليماني قد التحق بتربص الخضر بالمركز التقني لسيدي موسى الأسبوع الماضي مصابا، قبل أن يتم اعفاءه من المشاركة في مباراتي البنين.