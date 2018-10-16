الاتحاد العربي يكشف عن تواريخ ثمن النهائي لكأس العرب للأندية
حدد الاتحاد العربي لكرة القدم تواريخ ثمن نهائي كأس العرب للأندية البطلة المقررة ما بين أكتوبر وديسمبر المقبل. وتقام مباريات الذهاب ما بين 27 أكتوبر و20 نوفمبر والإياب من 8 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، حسب البرنامج التالي:
ذهاب ثمن النهائي
السبت 27 أكتوبر:
الوداد البيضاوي (المغرب)- النجم الساحلي (تونس)
اتحاد الإسكندرية (مصر)- الزمالك (مصر).
الأحد 28 أكتوبر:
وفاق سطيف (الجزائر) – أهلي جدة (العربية السعودية)
الأهلي (مصر)- الوصل (الإمارات العربية المتحدة)
الاثنين 29 أكتوبر:
الإسماعيلي (مصر)- الرجاء البيضاوي (المغرب).
الهلال (العربية السعودية)- النفط (العراق).
الثلاثاء 6 نوفمبر:
النصر (العربية السعودية)- مولودية الجزائر (الجزائر).
الثلاثاء 20 نوفمبر:
المريخ (السودان)- اتحاد الجزائر (الجزائر).
إياب ثمن النهائي
الخميس 8 نوفمبر:
النجم الساحلي (تونس)- الوداد البيضاوي (المغرب)
الخميس 22 نوفمبر:
الوصل (الإمارات العربية المتحدة)- الأهلي (مصر)
الثلاثاء 27 نوفمبر:
مولودية الجزائر (الجزائر)- النصر (العربية السعودية)
الجمعة 30 نوفمبر:
الزمالك (مصر)- الوداد البيضاوي (المغرب)
النفط (العراق)- الهلال (العربية السعودية)
الثلاثاء 4 ديسمبر:
أهلي جدة (العربية السعودية)- وفاق سطيف (الجزائر)
الاثنين 10 ديسمبر:
اتحاد الجزائر (الجزائر)- المريخ (السودان)
الثلاثاء 11 ديسمبر:
الرجاء البيضاوي (المغرب)- الإسماعيلي (مصر).
شاركنا رأيك