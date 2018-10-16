نجم المنتخب الوطني في قلب فضيحة فساد مدوية

ظهر اسم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم سفيان هني في فضحية الفساد التي ضربت الكرة البلجيكية مؤخراً، حيث ارتبط اسمه بعملية غسل أموال، تورط فيها وكيل أعمال شهير.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية إسم نحم المنتخب الوطني المنتقل في المركاتو الشتوي السابق الى نادي سبارتاك موسكو الروسي ضمن تحريات باشرتها السلطات الأمنية والقضائية في بلجيكا تخص فضائح الفساد، وغسل الأموال، وكذلك التلاعب بنتائج المباريات .

وأكدت المصادر نفسها ظهور أسماء 3 لاعبين في هذه الفضيحة وهم إلى جانب اللاعب الجزائري كل من النيجيري هنري أونيكورو، المنتقل من أندرلخت إلى إيفرتون الإنكليزي، والبلجيكي من أصول مغربية ياسين الغناسي الذي انتقل من نادي أوستندي البلجيكي إلى نانت الفرنسي في موسم 2016/2017، قبل أن يعار في الموسم الحالي إلى نادي الرائد السعودي.

وبالنسبة لسفيان هني، فقد نظرت السلطات الأمنية البلجيكية للسرعة القصوى في قضية انتقاله من أندرلخت إلى سبارتاك موسكو، حيث قامت باعتقال وكيل أعماله موجي بايات في العاصمة بروكسل، بشبهة ضلوعه في الفساد حيث تحدثت تقارير صحافية بلجيكية عن اتهامه بالتحايل، من أجل تضخيم نسبة أرباحه من عمليات انتقال اللاعبين التي أشرف عليها.

وبالرغم من أن السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية لم توجه بعد أي اتهام لسفيان هني، إلا أن المصادر ذاتها قالت بأن ذلك قد يحدث في أي وقت، بعد أن أدلى وكيل أعمال بلجيكي شهير يدعى جاك ليشتنشتاين بشهادته في عملية انتقال هني من أندرلخت إلى سبارتاك والتي بلغت حدود 8 ملايين يورو، حيث نقلت صحيفة "لاديرنيار أور" البلجيكية قوله: "سبق لي وأن تحدثت في العديد من المرات عن ملاحظتي لأمور غريبة في سوق تحويلات اللاعبين ببلجيكا، لكن لا أحد أعار ذلك اهتماماً"، مضيفاً "أطلب من المحقّقين أن يدققوا في صفقة تحويل سفيان هني من أندرلخت إلى سبارتاك موسكو"، مشيراً إلى وجود تلاعبات وفساد في الصفقة.