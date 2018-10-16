شاب يقتل عضو ببلدية عين البيضاء بمكتبه

أقدم شاب على قتل عضو بالمجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء بمكتبه في ولاية أم البواقي.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الضحية يدعى أحمد منصوري المكنى العيد، ويشغل رئيس لجنة المصالح التقنية بالمجلس الشعبي البلدي.

والذي تعرض لضربة بواسطة حجر “بلاط” على مستوى الرأس من طرف شاب

الضحية لفظ انفاسة الأخيرة بمكتبه الكائن بالملحق البلدي بماريان حيث مقر لجنة المصالح التقنية التابعة للبلدية.