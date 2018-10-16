"توجهت بتقرير لبوتفليقة وولد عباس غير شرعي"

قال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في اتصال مع "الخبر"، إن "تصرف بعض النواب وغلقهم لمقر المجلس، هو اعتداء على مؤسسة الدولة، فالتهديد اللفظي الصادر عن جمال ولد عباس (أمين عام الأفالان) ضدي في الاجتماع التحريضي أمس (أول أمس بمقر الحزب في العاصمة)، يحاول من خلاله الضغط علي، وأنا بدوري أرد عليه بطريقتي لأن قرار رفع الغطاء عني وإحالة على لجنة الانضباط غير شرعي".

وسألت "الخبر" عن الإجراء الذي قام به كرئيس للمجلس بعد غلق مقر المجلس بالأغلال، فأجاب:"لقد أعلمنا العدالة بدون شك، حيث لابد من إثبات حالة الاعتداء عن طريق محضر قضائي، وهذه العملية حضرها 6 نواب وهم: جمال بوراس المتورط حاليا في قضية، ورئيس لجنة الخارجية عيد الحميد سي عفيف، ورئيس اللجنة القانونية جيلالي عمار المعروف بولائه لجهات معينة، ورئيس كتلة الأفالان معاذ بوشارب، ورئيسها السابق أيضا النائب سعيد لخضاري وأيضا سعيدة بوناب التي تشغل أيضا عضو مكتب سياسي للأفالان، فهؤلاء هم المحرضين لما يجري في البرلمان".

وكشف السعيد بوحجة في حديثه قائلا " توجهت بتقرير مفصّل لرئيس الحزب الذي هو أيضا رئيس الجمهورية، فأنا لست متمردا مثلما يدعي عني ولد عباس، ولا أريد زعزعة استقرار مؤسسة الدولة، لأنني أحمي القانون وتوجهت إلى رئيس الحزب رئيس الجمهورية، لأنه هو الذي رشحني لرئاسة المجلس وليس ولد عباس".