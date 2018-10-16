الـ"فاف" تطالب بالأمن في البنين

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب البينيني نظيره الجزائري، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم الأفريقية 2019 الصيف القادم.

ويمتلك محاربو الصحراء 7 نقاط بعد فوزين على الطوغو وبينين وتعادل خارج الديار ضد غامبيا.

وقبل ساعات من بداية اللقاء وإثر الاجتماع التقني فقد طالب الاتحاد الجزائري "الفاف" بقيادة ممثله حكيم مدّان بتوفير الحماية اللازمة في الملعب.

وطالب مدان بعدم تكرار الأحداث في مباراة غامبيا والتي شهدت اقتحام بعض الأنصار للميدان وتعطل انطلاق اللقاء.

وطالب مدان بتواجد قوات أمنية على حافة الميدان لتفادي ما لا يحمد عقباه بالإضافة لعدم التأثير على لاعبي الخضر.

وللإشارة فقد طالب رئيس الفاف خير الدين زطشي بتأمين الملعب جيدا كي لا يتكرر سيناريو مباراة غامبيا و إلا فإن المنتخب الجزائري لن يخوض المباراة .