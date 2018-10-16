الفتاة “عايدة” تختفي في ظروف غامضة

أكد كمال زعباط، عم الفتاة عايدة زعباط المختفية في ظروف غامضة منذ الـ 10 أكتوبر بولاية جيجل، أن عائلتها تعيش حالة من الصدمة في ظل اختفاء أي أثر لها منذ حوالي أسبوع ، إذ لم تفلح حد الآن جهود الأمن في الكشف عن تفاصيل الحادثة التي حولت حياتهم إلى كابوس وسط مطاردة الشائعات لها.

وعن تفاصيل الإختفاء الغامض لعايدة، قال العم في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، صبيحة اليوم، إن الأخيرة البالغة من العمر 16 سنة، ذهبت يوم الأربعاء الفارط للدارسة في ثانوية بومنجل في بلدية الطاهير، ولم تعد إلى المنزل منذ لحظتها، حيث اختفت رفقة صديقة لها، مرجحا أن يكون السبب حادثة اختطاف.

وأضاف المتحدث أن عايدة تعيش في ظروف جد حسنة رفقة عائلتها وليس هناك ما قد يثير في نفسها الرغبة في الهروب من المنزل، موجها نداءه للسلطات والأمن ببذل جهود أكبر وعدم التقاعس في عملية التحري لكشف ملابسات ما جرى.

تجدر الإشارة إلى أن اختفاء عايدة عرف تضامنا من قبل رواد منصات التواصل الإجتماعي الذين شنوا حملة تضامن مع أهلها ونشروا صورها للمساعدة في الوصول إليها، إلا أن بعضهم تكهن أن الفتاة مغرر بها واختفت بمحض إرادتها.