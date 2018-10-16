أحمد بوسطيلة يوارى الثرى في بن عكنون (صور)

وري الثرى بعد صلاة الظهر، جثمان الفريق الراحل قائد الدرك الوطني سابقا، أحمد بوسطيلة، بمقبرة بن عكنون.

وحضر الجنازة العديد من المسؤولين في الدولة، وشخصيات سياسية ووطنية، من بينهم شقيق الرئيس ومستشاره، السعيد بوتفليقة، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ورجل الأعمال علي حداد ورؤساء حكومات سابقين يتقدمهم عبد المالك سلال والجنرال المتقاعد خالد نزار.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل قد وافقته المنية يوم الأحد في احد المصحات الباريسية إثر صراع طويل مع مرض عضال ألمّ به.