جهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر يجمع بين التصفية المتطورة والتصميم الفريد من أجل الحصول على هواء أنظف داخل المنازل

رغم أنّ نوعية الهواء داخل الفضاءات المغلقة تعتبر من الكماليّات، فإنّ معظم الناس يعتبرونها من المسلمات وخاصة في المنازل المستوحاة من تصاميم فنيّة. يخصص أغلب الناس أوقاتا وأموالا كثيرة للمحافظة على منازلهم من أجل ضمان النظافة والصحة فيها، ولكن مع جهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر، سيتمّ تحسين نوعية الهواء داخل هذه المنازل بشكل كبير دون المساس بمظهر وسمات مساحة العيش المصمّمة بأناقة.

وقد قامت إل جي مؤخرا بإطلاق النسخة الثانية من مجموعة إل جي سيغنتشر في منطقة الخليج مع باقة منتجات تضم جهاز التلفزيون الرائد إل جي سيغنتشر أوليد W8، وثلاجة إل جي سيغنتشر إنستافيو InstaView))، وغسالة إل جي سيغنتشر TWIN Wash وجهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر. رغم أنّ التصميم كان في صميم عملية تصوّر هذه المجموعة من المنتجات، فإنّه كان لزاما عليها العمل بشكل جيّد للغاية على مراعاة صحّة الناس ورفاهيتهم.

من الميزات الرئيسية لجهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر أنّه مجهّز بنظام تصفية أسود متطور شبه دائم. بإمكان المستخدمين نزع المصفاة، وغسلها وإعادة استخدامها مرّة أخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات. لن يتوقّف تأثير هذا الأمر على تحسين نوعية الهواء في أيّ بيت، بل سيجعلك تتجنّب رحلات لا تحصى إلى متجر الأجهزة.

بمناسبة إطلاق هذا المنتج، صرّح السيد كيفن تشا، مدير شركة إل جي إلكتروتيكس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " إنّ هدفنا في إل جي هو توفير بيئة صحية وصالحة للعيش من أجل تمكين الناس من التمتّع بالرفاهية والراحة في بيوتهم". وأضاف: " إنّ معظم الناس لا يدركون أنّ المنتجات التي يستعملونها يوميّا مثل مزيلات العرق، والعطورات، ومواد التنظيف وغيرها يمكن أن تجعل البيئة مليئة بالملوثات المنقولة جوّا التي لا تلحق ضررا بالصحّة فقط، بل يمكنها أن تتلف الأثاث والأجهزة المنزلية. إنّ اتخاذ خطوة استباقية من خلال الاستثمار في منتج مثل جهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر لحماية أيّ مساحة مهيّأة بعناية سيساعد على إطالة عمر الفضاءات الجميلة وحماية أيّ شخص تتاح له الفرصة للاستمتاع بهذه البيئة الفاخرة".

لقد تمّ تصميم جهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر من أجل جاذبيّة جمالية خالدة وذلك بفضل مؤشّر ونظام إضاءة ذكيّين للتحقّق من درجة تلوّث الهواء في الأماكن المغلقة بواسطة 4 ألوان أنيقة.

كما يحتوي هذا الجهاز على نافذة تمكّن من رؤية قطرات الماء من أجل التمتّع بمشاهدة عملية تصفية الهواء وذلك بفضل نظام الرّش. يدور محرك الرّش بسرعة عالية تعمل على توزيع 18 لترا من المياه في الساعة وذلك لتنظيف الهواء الذي يتم استنشاقه والذي تمّت تصفيته من قبل بواسطة نظام التصفية. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا الأمر في خلق مستويات رطوبة أكثر إمتاعا لتعزيز الراحة الشاملة وتجنّب أيّ تدهور للبيئة.

أما فيما يتعلق بالرطوبة، فإنّ جهاز تنقية الهواء إل جي سيغنتشر مجهّز بأشعة فوق بنفسجيّة من الليد وذلك لتعقيم المياه الموجودة في الوعاء قبل رشّها من أجل ضمان الترطيب النظيف بشكل تام. وبالإضافة إلى ذلك، ولمزيد من الراحة، يتمّ تجفيف المصفاة بمجرد توقّف عملية الترطيب وذلك لمنع الفيروسات والبكتيريا من التكوّن والانتشار.