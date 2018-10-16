هذا ما قاله التقرير الفني للفيفا عن كأس العالم روسيا 2018؟

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي تقريره الفني عن كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن أبرز ما جاء في التقرير أن روسيا، التي بلغت دور الثمانية، سجلت هدفًا من كل 4.5 تسديدة على المرمى، لتصبح صاحبة أعلى فعالية في هز الشباك، ثم جاءت فرنسا (6) وكولومبيا (6.5) واليابان (6.7) وبلجيكا (6.7). وكانت ألمانيا الأقل كفاءة في هذا الأمر بعدما سددت 36 كرة، لتسجل هدفًا واحدًا، بينما جاءت المكسيك في المركز قبل الأخير بعدما سجلت هدفًا كل 20 تسديدة.

وأضاف التقرير أن إسبانيا امتلكت أعلى نسبة استحواذ بمتوسط 69 بالمئة، رغم أنها لم تتمكن من عبور الدور الثاني وودعت المسابقة، وجاءت خلفها ألمانيا (68) والأرجنتين (64) والسعودية وسويسرا (58). ولم يتمكن أي منتخب من هذه المنتخبات من الوصول إلى دور الثمانية. وجاءت فرنسا بطلة العالم في المركز 19 في الاستحواذ بنسبة 49 بالمئة، بينما بلغت نسبة استحواذ كرواتيا 56 بالمئة وامتلكت إنجلترا وبلجيكا 53 بالمئة. وكانت إيران الأقل استحواذًا على الكرة بنسبة 33 بالمئة فقط.

كما أشار التقرير أن كل 29 ركلة ركنية أسفرت عن هدف واحد، وهو ما يعني أن الرقم قد زاد مؤخرًا مقارنة بهدف كل 61 ركلة ركنية في 2010، وهدف كل 36 ركلة ركنية في 2014.

واعتبر ذات المصدر أن الكثير من منتخبات كأس العالم تكتلت 2018 في الخلف. وبلغ متوسط المسافة بين أكثر مدافع متأخر وأكثر مهاجم متقدم 26 مترًا، خلال فترة عدم الاستحواذ على الكرة.

وأضاف التقرير أنه "انخفض التسديد من خارج منطقة الجزاء بنسبة 32 بالمئة مقارنة بكأس العالم 2010، وفقًا لما ذكره التقرير الفني، وجاء ذلك بسبب التكتل الدفاعي. ورغم ذلك ارتفعت نسبة التسجيل من التسديدات البعيدة، إذ جاء هدف من كل 29 محاولة مقارنة بهدف كل 42 محاولة في كأس العالم 2014 بالبرازيل".

كما أشار المصدر ذاته أن "لاعبو منتخب صربيا هم الأكثر ركضًا بمتوسط مسافة 113 كيلومترًا في المباراة الواحدة، ثم تأتي ألمانيا (111.9 كيلومتر) وروسيا (110.7 كيلومتر). وجاءت فرنسا في المركز 28 وبمتوسط مسافة 101 كيلومتر في المباراة الواحدة. ركضت أربعة منتخبات فقط أقل من 100 كيلومتر في المباراة الواحدة، وهي الأرجنتين ونيجيريا والمكسيك وبنما".