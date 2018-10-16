أمطار رعدية على عدة ولايات

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية ستتساقط على ولايات وسط و شرق الوطن و الهضاب العليا ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية يوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر أن أمطارا رعدية ستشهدها بداية من يوم غد الأربعاء ولايات جيجل، بجاية، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية وعين الدفلى علما أن فترة صلاحية هذه النشرية ستمتد من يوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف نهار يوم الخميس. وأضاف ذات المصدر، أن كميات الأمطار ستقدر أو تتجاوز 40 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.

من جهة أخرى أفادت ذات النشرية أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم على الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، برج بوعريريج، سطيف و الجزء الغربي من ولاية باتنة . وسيستمر تهاطل الأمطار على هذه الولايات إلى غاية منتصف نهار غد الأربعاء. على ان تقدر كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.