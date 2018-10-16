اليابان تعلم أبناءها فن البكاء

انتشرت في الآونة الأخيرة في المدارس اليابانية ومؤسسات العمل دروسا من نوع خاص يقوم بها "مدرسو البكاء".

وتساعد دروس البكاء على تخفيف الضغط والحفاظ على الصحة العقلية للعمال والطلاب على حد سواء، وفقا لصحيفة "The Japan Times".

ويلاحظ الخبراء أن الدموع هي طريقة للدفاع عن النفس ضد الإرهاق والضغط المتراكمين. ويقوم بهذه الدروس مدرسون سابقون مثل هيدفومي يوشيدا، الذي يسمي نفسه "مدرس البكاء"، وإلى جانب تدريبه الطلاب على البكاء يتحدث لهم عن فوائد هذه العملية.

ويعتقد المعلم أن البكاء يسمح للشخص بالاسترخاء بشكل أكثر فعالية من النوم والضحك. ووفقا له، لتحفيز الدموع، يحتاج الشخص إلى مشاهدة الأفلام الرومانسية والاستماع إلى الموسيقى الحزينة وقراءة الكتب التي تساعد على البكاء بموضوعاتها.

وحضر أحد تدريبات البكاء 79 طالبا، وبعد مشاهدة فيلم اجتماعي مؤثر، كتبوا موضوعا إنشائيا يدفع على البكاء. وكتب أحد الطلاب (17 عاما) ممن حضروا التدريب: "أشعر بأنني لا يجب أن أمنع نفسي من البكاء عندما أكون بحاجة لذلك".