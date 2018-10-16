سي عفيف يقتحم الطابق الخامس للبرلمان

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، يوجد في حالة تناف تحتم عليه الإستقالة بعد رفع حزب جبهة التحرير الوطني الغطاء السياسي عنه.

وقال سي عفيف اليوم إن وضع رئيس المجلس غير قانوني ولا يمكن أن يسير المجلس بهذه الطريقة، كاشفا أن المجموعة النيابية للأفلان ستجتمع من أجل اتخاذ اجراءات جديدة بعد قيامهم بغلق البوابة الرئيسية لمبنى زيغود يوسف بالسلاسل.

كما اتهم رئيس المجلس بالقيام بمناورات خطيرة من أجل تهييج الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، ما يرهن استقرار البلاد من خلال ما أسماه ” خرق البروتوكولات والنزول للشارع”.

وفي وقت لاحق قام، سي عفيف، بمعية نواب آخرين بالصعود للطابق الخامس حيث يوجد مكتب بوحجة، وقاموا بطرد مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون في الديوان.