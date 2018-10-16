أزيد من 300 مشارك في الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

ستعرف الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، التي أسندت مهمة تنظيمها ولأول مرة لمحافظة المهرجان الدولي للسياحة والأسفار.

والتي سيحتضنها قصر المعارض بالجزائر العاصمة، ما بين 17 و20 أكتوبر، حضور 306 مشارك من بينهم 124 متعامل من 13 بلدا أجنبيا.

ويكتسي هذا الصالون الذي يحمل شعار “الجزائر أرض السلم والضيافة” أهمية كبرى لترقية وتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية

وتمكين المهنيين والجمهور الواسع من إكتشاف مختلف المنتجات السياحية سيما السياحة الصحراوية

خاصة وأن الصالون يتزامن هذه السنة مع إنطلاق موسم السياحة الصحراوية.

ويشارك في هذا الصالون بلدان أجنبية وعربية على غرار تونس، الأردن، إسبانيا، تركيا، الصين.

بالإضافة إلى إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، البرتغال، النيجر، إثيوبيا، فنلندا وكذا المكسيك.