العمل مع الشركات الاجنبية لتجسيد مزيد من الاستثمارات

اكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر مصممة على العمل أكثر مع الشركاء الأجانب بما أن جميع الظروف متوفرة للقيام باستثمارات تعود بالفائدة على الجانبين.

وأكد قيطوني خلال محاضرة متبوعة بنقاش ألقيت عقب تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحرقات (ألنفط) على إرادة الجزائر في التعاون بشكل أكبر مع الشركاء الأجانب من أجل تجسيد مزيد من الاستثمارات "التي تعود بالفائدة المشتركة" في القطاع الطاقوي. وأشار في هذا الخصوص إلى "الجهود الكبيرة" التي بذلتها مؤسسة سوناطراك من أجل تسوية عديد النزاعات مع شركائها. و تابع قوله إن تلك الجهود "قد شكلت أيضا إشارة قوية وساهمت في إرساء ثقة المستثمرين في مجال البحث و استغلال المحروقات" و أن النتائج المسجلة سواء من حيث الجهود الخاصة أو بالشراكة تدل -حسب رأيه- على الإمكانيات "الحقيقية" المتوفرة في هذا المجال. وأضاف الوزير مخاطبا الشركاء الأجانب للجزائر الحاضرين في هذا اللقاء (توتال و إيني و ريبسول...) إن توفير شباك موحد لفائدتهم على مستوى هذا المقر الجديد سيسمح للجانبين بمناقشة "مشتركة" للمشاريع الاستثمارية بغية تجسيد شراكات "رابح - رابح" مؤكدا لهم بالقول "إننا نريد اشراككم في التشاور".

في هذا الصدد أوضح قيطوني أن "شركاءنا الأجانب سيستقبلون في أحسن الظروف مما سيعطي لهذه الفضاءات مهمتها الحقيقية في أن تكون أرضية للتلاقي و التبادل و التعاون"، كما أكد أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحرقات (ألنفط) تعد الفاعل المؤسساتي المكلف بتثمين و تطوير موارد المحروقات و كذا ترقية الاستثمارات في هذا المجال مذكرا أن هذه الوكالة و منذ إنشائها سنة 2005 عكفت تدريجيا على القيام بمهامها مع ترسيخ مكانتها في القطاع سيما في فرع الإنتاج القبلي للنفط.