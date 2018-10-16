الألعاب الاولمبية للشباب: ميدالية فضية لمحمد علي غواند في العاب القوى

أهدى العداء محمد علي غواند, الجزائر, ميدالية فضية في ألعاب القوى خلال الألعاب الاولمبية للشباب 2018, بعد إنهائه سباق الـ 800 متر في المرتبة الثانية, أمسية الاثنين ببوينس ايرس (الارجنتين) .

وتمكن العداء الجزائري من الفوز بالميدالية الفضية في هذا السباق الذي جرى على مرحلتين, بفضل حساب مجموع الأوقات المحققة في السباقين, حيث احتل المركز الثاني بزمن قدره 03 دقائق،41 ثانية،74جزء من الثانية، وراء الإثيوبي تاسوي يادا بـ03 د، 39 ثـ،76جـ ، و قبل التركي محمد سيليك ب03 د،41 ثـ ،79 جـ .

وفي السباق الأول الذي جرى يوم الأحد , كان العداء الجزائري قد حل في المركز الثاني بـ 01 د، 50 ث، 08 جـ (احسن نتيجة له في السنة), فيما انهي السباق الثاني أمس الاثنين في المركز السادس بـ 01 د، 51 ثـ ، 66 جـ .

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد خص الألعاب الاولمبية للشباب بصيغة جديدة في العاب القوى من خلال إقامة السباقات عبر مرحلتين متساويتين من حيث الأهمية, عوض نصف النهائي و النهائي. وفي هذه الصيغة , يتم احتساب مجموع الأوقات المحققة في السباقين لترتيب المتنافسين .

وعليه , يتعين على كل عداء المشاركة في سباقين في اختصاصه, باستثناء سباقات الـ 1500 متر و3000 متر و الـ 2000 موانع .

ويذكر أن ميدالية غواند الفضية, تعد الثانية للجزائر خلال هذه الألعاب الاولمبية للشباب بعد الميدالية الأولى من نفس المعدن والتي فاز بها فاتح بن فرج الله, الذي انهزم في المنازلة النهائية لفئة (80 كلغ) من المصارعة الحرة أمام الروسي تومبوتوف اخمدخان (10- 0).