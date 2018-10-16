جوارديولا: ميسي انطوائي وشرس

شدد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على الدور الكبير الذي يلعبه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني. وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو “ميسي شخص انطوائي وشرس، كما أنه يساعد زملاءه على أن يكونوا أفضل”.

وأضاف “ميسي يكره الهزيمة، إنه يلعب مثلما كان صغيرًا، كما أنه يصنع الفارق لفريقه في المباريات القوية”. وتابع جوارديولا “لقد ساعدنا يوهان كرويف، على فهم كرة القدم بشكل مختلف، نحن نفوز وهو يقوم بشرح أسباب الانتصار لنا، وعندما نخسر، يحدث ذلك الأمر أيضًا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة”.

وأردف “الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟ لا أعرف ما إذا كنا مستعدين للفوز بذلك، ليس لدينا تاريخ الأندية الأخرى”.

وأتم “ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس، أظهروا أنهم يريدون الفوز بدوري الأبطال، ونفس الحال لأتلتيكو مدريد، الذي قام بعمل جيد خلال السنوات الماضية، سنحاول أن نكون هناك معهم”.