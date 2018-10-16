الصحافة البنينية “تحذر” منتخب بلادها من التعثر أمام “الخضر”

أجمعت عديد الصحف البنينية، الصادرة الإثنين، في العاصمة “كوتونو”، أن الفوز بات أمرا محتوما على منتخب بلادها، خلال مواجهة المنتخب الجزائري لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في الكاميرون.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط، متقدما عن منتخب البنين الذي يجمع 4 نقاط فمنتخبي الطوغو وغامبيا بنقطتين.

وقالت صحيفة “لاناسيون”، إن الفوز على المنتخب الجزائري يعد إجباريا، إن أراد أشبال ميشال دوسايير مواصلة الرحلة بحثا عن تأشيرة حضور “الكان” المقبلة بالكاميرون، حيث قالت ذات الصحيفة في هذا السياق، “إن المواجهة التي سيحتضنها ملعب “ماثيو كيريكو” ستكون مصيرية واختبارا حقيقيا لزملاء سيسينون، الذين يحلمون ببلوغ كأس إفريقيا القادمة.

كما سارت صحيفة “ليفانمون” على نفس نهج “لاناسيون”، عندما قالت إن “السقوط” و”الخسارة” أمام المنتخب الجزائري للمرة الثانية في ظرف 5 أيام سيكون بمثابة “الضربة القاضية” التي ستعقد من مأمورية “السناجب” لضمان التواجد في العرس الكروي الإفريقي العام المقبل.

وذهبت ذات الوسيلة الإعلامية إلى أبعد من ذلك، عندما أكدت أن لاعبي منتخب بلادها سيخوضون المباراة تحت ضغط رهيب، كما استبقت “ليفانمون” الأحداث عندما أكدت أنه في حال الخسارة أمام الجزائر فيتوجب على تشكيلة “السناجب” الفوز في المباريات المتبقية، أمام الطوغو وغامبيا.

يشار أن الإعلام البنيني وضع “الخضر” على رأس أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون، حيث لمحت آن منتخب بلادها لن يصمد أمام المنتخب الجزائري بالنظر إلى الفرق الشاسع في المستوى.