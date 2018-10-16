بلماضي يريد فك عقدة “الخضر” في أدغال إفريقيا واقتناص التأشيرة

دقت ساعة الحقيقة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري و مدربه جمال بلماضي عندما يواجه اليوم نظيره البنيني بالعاصمة كوتونو لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون، وتأتي مباراة السناجب في أجواء حسنة بالنسبة للنخبة الوطنية بعد فوزها المعنوي بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي اقيم الجمعة الفارط بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ويأمل التقني الجزائري في أن يواصل “الخضر”على نفس النهج أمام منتخب المضيف الذي سيكون أمام حتمية تحقيق النقاط الثلاث وتعويض خسارته في لقاء الذهاب أمام “الخضر”.

بلماضي كسب نقاطا عديدة منذ اشرافه على “الخضر”

وخطف المدرب الوطني الجديد جمال بلماضي الأضواء، وكسب نقاطا عديدة بعد إشرافه على لقاءين فقط لـ”الخضر” ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2019 أمام غامبيا والبينين، تمكن خلالهما من تحقيق ما عجز عنه سابقوه في العامين.

بوادر عودة “محاربي الصحراء” الى الواجهة بدأت تظهر

رغم أنه لا يختلف اثنان في أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر المدرب بلماضي على رأس “الخضر”، وأداء رفقاء الحارس رايس وهاب امبولحي خلال لقاءي غامبيا والبينين، لم يرق بعد إلى مستوى الجماهير العريضة وعشاق المنتخب، إلا أن العديد من النقاط الإيجابية تم تسجيلها في اللقاءين الأخيرين، حيث ظهرت بوادر عودة “محاربي الصحراء” إلى الواجهة من خلال روح المجموعة والتضامن الكبير بين اللاعبين. يُذكر أن الجزائر تتصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن بنين في المركز الثاني، فيما يتواجد منتخبي غامبيا والطوغو في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.

“الخضر” ضد البنين بمعنويات عالية

ستخوض التشكيلة الوطنية مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، تجسّدت في الروح المعنوية العالية لعدد من اللاّعبين وحتى المدرب، كون تصريحات لاعبي ”الخضر” تشابهت تقريبا، فيما يتعلق بالطموح، ويتواجد المنتخب الوطني في ظروف مريحة، قياسا بمكان تواجده وإقامته، والإمكانات التي وضعتها الاتحادية من أجل ضمان كل الأوراق الرابحة. كما أن المدرب جمال بلماضي سيستفيد من عدة خيارات بشأن إعداد التشكيلة.

بلماضي يريد الحفاظ على ديناميكية النتائج ومتخوف من دفاعه

لا يزال الناخب الوطني جمال بلماضي يركز على ضرورة مواصلة ديناميكية النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها الفوز المعنوي المحقق على حساب البنين، الى جانب ذلك لايزال المدرب الوطني متخوفا من دفاعه وهو الذي ركز عليه في الحصص التدريبية الأخيرة.

الحرارة العالية وأرضية الميدان تثيران مخاوف اللاعبين

يبدو أن بعض لاعبي المنتخب تفاجأوا بدرجة الحرارة العالية خاصة الذين يتواجدون مع الخضر لأول مرة في رحلة إفريقية دون نسيان أيضا أرضية الملعب التي وصلت أصداء إلى اللاعبين بأنها غير صالحة، لتبقى الحرارة وأرضية الملعب من أكبر مخاوف اللاعبين.

الخضر تدربوا أمس على أرضية الملعب الرئيسي

خاض المنتخب الوطني الجزائري مساء أمس آخر حصة تدريبية له في حدود الساعة الرابعة مساء على أرضية الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المواجهة التي ستجمعهم بمنتخب السناجب في إطار الجولة الرابعة من تصفيات “كان 2019”.

الجميع عازم على التألق ولا حديث إلا عن الفوز

ومن خلال المعنويات العالية للتشكيلة الوطنية التي تتواجد فيها عناصر الوطنية، تبين لنا أن هؤلاء عازمون على مواصلة التألق و العودة بنتيجة ايجابية من كوتونو، ولا يكون ذلك إلا بالدخول بقوة في مواجهة اليوم والسيطرة على مجريات اللعب والتسجيل، كما أن اللاعبين يتحدثون بلغة واحدة فقط وهي لغة الفوز وذلك ما يظهر الثقة التي أضحوا يشعرون بها خاصة وأنهم يملكون الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك وقد أثبتوا ذلك في المباريات التي أجروها سابقا سواء الودية أو في المنافسة الرسمية.

اللاعبون” لا خيار لنا سوى الفوز أو تحقيق التعادل”

كما أكد لنا العديد من اللاعبين أن لا خيار لهم سوى الفوز أو تحقيق التعادل في مواجهة اليوم وذلك حتى يحافظوا على حظوظهم كاملة في التأهل الى نهائيات “كان 2019” بالكاميرون، وذلك حتى يحققوا حلمهم وحتى لا تذهب المجهودات التي بذلوها في المواجهات السابقة سدى.

بلماضي اجتمع باللاعبين وحذرهم من التساهل مع الخصم

عقد الناخب الوطني جمال بلماضي اجتماعا مع لاعبيه بعد الحصة التدريبية الرئيسية التي أجروها أمس بالملعب الرئيسي، تحدث فيها التقني المحلي عن المباراة وعن الظروف التي ستجري فيها هذه المواجهة الحاسمة، وطلب المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضر من أشباله اقتصاد الجهد، خاصة في ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الكبيرة، كما حذر بلماضي لاعبيه من التساهل مع الخصم، وتفادي ارتكاب الأخطاء، خاصة على مستوى خط الدفاع، لتفادي أي سيناريو قد لا يكون في الحسبان.

“الخضر” الأفضل في تاريخ المواجهات أمام “السناجب”

ستكون مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني، مساء اليوم الثلاثاؤ، العاشرة بين المنتخبين تاريخيا، وبأفضلية واضحة للتشكيلة الوطنية التي فرضت سيطرتها على “السناجب” في مختلف المواجهات التي لعبت قبل لقاء اليوم، ففي تسع مواجهات سابقة، فاز المنتخب الوطني في سبع مناسبات وتعادل في مباراتين فقط، أي دون تسجيل أي هزيمة، وهو ما يسعى زملاء مخرز لتأكيده في لقاء مساء اليوم، علما أن التعادلين السابقين أمام البنين كانا في كوتونو، حيث إن المنتخب الوطني فاز في كل اللقاءات التي جرت بالجزائر.

“الخضر” سجلوا 24 هدفا وتلقوا 7 أهداف

ولا تقف أفضلية التشكيلة الوطنية عند حدود الفوز فقط، بل تبرز أيضا في عدد الأهداف المسجلة، حيث نجح خذ هجوم المنتخب الوطني في تسجيل 24 هدفا في مرمى المنتخب البنيني، في حين تلقى دفاع “الخضر” سبعة أهداف فقط، وهي كلها أرقام تبرز التفوق الواضح للتشكيلة الوطنية على المنتخب البنيني، ما يعزز فرص الفوز مجددا عليه مساء اليوم الثلاثاء.

جمال بلماضي: “نحن في البنين لتحقيق الفوز وعلينا فرض طريقة لعبنا”

ج.نجيب

بدا مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، متفائلا بالعودة بكامل الزاد، على حساب منتخب البنين، في مباراة اليوم وتعزيز حظوظ محاربي الصحراء نهائيا في التأهل لكأس أمم افريقيا 2019. وقال بلماضي، في تصريح لوسائل الاعلام المحلية، أن الخضر مرشحون للفوز على منافسهم، على الورق فقط، ولكن على لاعبيه الحذر وفرض وجودهم على أرضية الميدان: “نعم نحن مرشحون للفوز على في اللقاء، ولكن ذلك انتنزاع النقاط الثلاث من المنتخب البنيني في عقر داره، يتطلب مجهودات كبيرة وفرض طريقة لعبنا على ارضية الميدان”.وفيما يخص جاهزية التشكيلة الوطنية يقول بلماضي:”اللاعبون مركزون جيدا وعازمون على تحقيق نتيجة طيبة، وهو يعلمون بان الشعب الجزائري يقف وراءهم.. عملنا جيدا في تربص سيدي موسى سنحاول التأقلم مع المناخ وأرضية الميدان.”