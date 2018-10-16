جزائرية تبتكر جهازا يشوش على طائرات "درون"

اختارت لجنة التحكيم ببرنامج "نجوم العلوم" القطري أبرز تسعة مبتكرين للتأهل للمنافسة على لقب أفضل مخترع عربي في الموسم العاشر من البرنامج، بينهم المهندسة الجزائرية، سيليا خشني، من مركز البحث والتطوير التابع لاتصالات الجزائر.

وصلت المتسابقة الجزائرية إلى الدور الثالث من برنامج نجوم العلوم، من خلال ابتكارها "جهاز رصد وتشويش طائرات "درون" لحماية المنازل"، وذلك لمنع انتهاكات الطائرات دون طيار، حيث يعمل الجهاز على وقف عملية نقل الفيديو من دون إلحاق ضرر بالجهاز. وستشارك سيليا ضمن التسعة الأوائل في ورش عمل البرنامج في واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر.

وقد اقتحمت المبتكرة المتحصلة على الليسانس في الإلكترونيات والماجستير في الاتصالات بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، بجرأة، مسارًا مهنيًا يسيطر الرجال عليه في الغالب، وركزت بشكل أساسي، منذ بداية مسيرتها، على مجال الشبكات اللاسلكية، وقالت: "أحب التقنيات الجديدة بكل تأكيد، لكنني أؤمن بأنها لابد أن تستخدم بطريقة صحيحة". وعملت سيليا في إحدى وحدات البحث والتطوير في مجال الاتصالات تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم بورويس، وهو أحد خريجي برنامج "نجوم العلوم"، وقد نجحا معًا في الحصول على أربع براءات اختراع متميزة لقسمهما.

ويستهدف جهاز سيليا الطائرات دون طيار الخاصة بالهواة، التي يتم التحكم فيها عن طريق موجات "الواي فاي" أو موجات الراديو، إذ بمجرد أن يكتشف الجهاز وجود طائرات دون طيار في الجوار يقوم على الفور بالتشويش على إشارات التحكم عن بعد وتدمير موجات بث الفيديو الصادرة عنها.

وسيساهم هذا الابتكار في حماية خصوصية العائلات من هواة الطائرات دون طيار المتطفلين، من دون التسبب في أي ضرر للطائرات، كما تستكشف الأداة المنزلية وجود المخترقين، وتحظر نقل الفيديو، وتزعزع استقرار الاتصال اللاسلكي للطائرة المخترقة، كما يقوم هذا الجهاز بكل ذلك من دون التأثير على أشكال الاتصال الأخرى الآمنة والمترابطة والقانونية.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المشاهدين متابعة حلقات مرحلة "نمذجة المنتج" بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث سيحظى التسعة الأوائل بفرصة الدخول إلى الأستوديو لأول مرة في الموسم العاشر، لتخضع ابتكاراتهم لعمليات صقل وتطوير بمساعدة خبراء برنامج "نجوم العلوم"، وذلك استعدادا لتأهيلهم إلى المرحلة نصف النهائية، حيث سيتم تقييم المنتجات من قبل عملاء محتملين. وفي المرحلة النهائية، سيتقاسم أربعة مخترعين فقط جائزة نقدية بقيمة 600,000 دولار أمريكي استنادا إلى آراء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

يذكر أن "نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار. تأسّس البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية، من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.