أزمة الماستر “تجُر” حجار للمساءلة في برلمان مشلول

استدعى البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، لمساءلته حول “أزمة الماستر”، في خضم إستمرار الاحتجاجات الطلابية على طريقة التسجيل في المسابقة بعنوان العام الدراسي الجامعي 2018/2019.

ودعا النائب ويشر عبد الغني، عن المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر ( تاج) الطاهر حجار إلى تقديم تفسيرات ” عن المعايير التي اتخذتها مصالحكم لانتقاء الطلبة لمسابقة الماستر”، منبهًا إلى ضرورة تحسين الخدمة للطلبة عبر إنشاء وتكوين لجنة مختصة لمراقبة سيرورة الموقع الرقمي (www.progres.mesrs.dz ) وكذا تحديثه تجنبًا للنقائص”.

وقال نفس البرلماني في نص المراسلة إنه “في إطار مهامه النيابية، ومن خلال استقبال المواطنين في مكتب المداولة الكائن ببلدية الكاليتوس، بالعاصمة، إتضح أن العديد من الطلبة المتحصلين على شهادة الليسانس الذين سجلوا مؤخرًا عبر الموقع الرقمي لمصالح وزارة التعليم العالي الخاص بمسابقة الماستر، قوبلت طلباتهم بالرفض رغم أن معدلاتهم تسمح لهم بذلك حسب الوثائق المقدمة من طرف الطلبة” .

وعاد ويشر، إلى احتجاجات الطلبة في الأيام القليلة الماضية على خلفية عملية التسجيل في مختلف الجامعات للالتحاق بالسنة أولى ماستر، حيث يُرجع الأساتذة والطلبة والنقابات الطلابية أسبابها لعدم تمكن الطلبة من الولوج للموقع الرقمي للاطلاع على النتائج مما فتح الباب للتأويلات وفقدان الثقة بالإدارة ” يقول المتحدث.

بالإضافة إلى محدودية الموقع الذي لا يستوعب أكثر من 1000 قارئ في نفس الوقت، عدم وضوح المعايير التي يختار منها الناجحين، تأخر في نشر الفائزين بمسابقة الماستر إلى أكثر من ثلاثة أشهر” .

ولفت البرلماني عن تاج انتباه وزير التعليم العالي إلى أن “المطلع على طبيعة نظام ” أل أم دي” يجد أنه لكل من يتحصل على شهادة الليسانس له الحق في أن يكمل تكوينه الجامعي دون اللجوء إلى المسابقة” .

برلمان مشلول

وتتزامن المساءلة البرلمانية الموجهة من طرف نائب ” تاج” عبد الغني ويشر، إلى وزير التعليم العالي حول ” إحتجاجات طلبة الماستر” مع الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، أدت إلى تجميد كل أشغاله ونشاطاته بما في ذلك مساءلة الوزراء، استقبال السفراء والتأخر في برمجة مشاريع قوانين، أبرزها قانون المالية لسنة 2019.

وتعتبر المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر التي ينتمي إليها البرلماني ويشر، واحدة من بين الخمس مجموعات الموقعة على قرار تجميد أشغال المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إستقالة رئيسه السعيد بوحجة، ما يعني أن تخلف الوزير حجار عن الرد على انشغالات النائب، تتحملها تشكيلته السياسية (تاج) التي ساهمت في تعطيل مصالح المواطنين، والحياد عن الوظيفة الأساسية لنواب الشعب تجاه منتخبيهم، بحسب مراقبين.

تهديد وتصعيد

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إيداع الطعون المتعلقة بنتائج الالتحاق بطور الماستر برسم العام الجاري، تتم على مستوى المؤسسات الجامعية التي استقبلت ملف الطالب المتعلق بالماستر، كما دعت الطلبة الذين تم قبولهم ضمن أكثر من تخصص أو جامعة لتحديد خياراتهم.

لكن في مقابل ذلك، صعد الراسبون من لهجتهم تجاه الوزارة الوصية، وهددوا بشن إحتجاجات عارمة في غضون الأيام القليلة القادمة في حال عجز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إيجاد حلول للتجاوزات المسجلة في مسابقة الماستر، وفق تعبير الطلبة