اختلال منظومة التلقيح في الجزائر وراء ظهور الأوبئة

انتقد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط، سياسة وزارة الصحة و السكن و اصلاح المستشفيات، في التعامل مع رزنامة التلقيح الموسع، والتي شهدت حسبه تغييرات كثيرة على مستوى برنامج التلقيح و الجرعات... وأكد الدكتور مرابط بأن اختلال منظومة التلقيح في الجزائر، كان سببا في ظهور مئات من الحالات الوبائية خلال السنوات الماضية، من ضمنها أكثر من لـ400 حالة إصابة بالبوحمرون السنة الماضية، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات في جنوب البلاد و حتى بعض الولايات الداخلية.

تغيير الحيز الزمني للتلقيح مخالف للحالة الوبائية في الجزائر

وتساءل ممثل مستخدمي الصحة العمومية في تصريح لـTSAعربي، عن المقاييس المعتمدة من قبل الجنة المركزية للوقاية ، المخولة بإعداد رزنامة التلقيحات الموسعة (خاصة بالبوحمرون و الحصبة الألمانية ..)، في تعديل جرعات الدعم وتغيير الحيز الزمني. مؤكدا عدم جدواها في الميدان. مشيرا إلى تسجيل حالات إصابات كثيرة بالبوحمرون وسط المواليد الجدد الذين لا يتعدى عمرهم الشهرين أو الأربعة أشهر، في الوقت الذي تعتمد فيه الرزنامة الجديدة حيزا زمنيا يفرض تقديم أول جرعة ضد الحصبة بداية من الـ11 شهرا. وذلك وفقا للتعديل الجديد المنشور في الجريدة الرسمية منذ أسابيع، والذي رفع مواعيد التلقيح من 6 إلى 11 شهرا.

الوزارة تتحمل مسؤولية فشل حملة التلقيح في المدارس

كما عاد مرابط إلى التذكير بالمشاكل الكبيرة التي طرحتها حملة التلقيح الـRR، الموجّهة للتلاميذ ما بين 6 و 15 سنة، خلال موسمي 2016/2017، و2017/2018. والتي تم الغاءها ضمن التعديل الجديد بعد عزوف المواطنين الذي أكد فشل مقترحات تلك اللجنة التي خرجت وقتها ـحسب مرابط ـ، بذلك البرنامج دون سابق انذار ودون أي استشارة للمهنيين والشركاء الاجتماعيين. و هو ما يكشف حسبه ابتعاد رؤية ذلك الجهاز عن المعطيات الوبائية في الجزائر، واعتماده لمقاييس عالمية لا علاقة لنا بها.

واتهم مرابط وزارتي الصحة والتربية الوطنية، بتوفير كل الشروط وقتها لإهجاض عمليات التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بعدما قامت المقاطعات الولائية بمطالبة الأولياء بإمضاء تعهدات تخلي مسؤولية المؤسسات في حال أي ضرر يقع على التلاميذ، وهو ما زاد من ارباك المواطنين. إضافة الى تحديد مدة الحملة بـ10 أيام و هو ما اعتبره مرابط مستحيلا خاصة و أن الأمر كان يتعلّق بتلقيح أكثر من 7 مليون تلميذ متمدرس. وهو ما خلف ـ حسب محدثناـ، فشل الحملة الذي اعترف به وزير الصحة الحالي “مختار حسبلاوي” الذي كان جديدا على القطاع وقتها.

لوبيات نافذة تفرض الحصار على اللجان الوطنية

وفي تعليق له على طبيعة اللّجنة المتخصصة بإعداد رزنامة التلقيحات، أكد مرابط ضبابية هذه عمل هذه الجهة التي يجهل مقاييس تعيين خبراءها و مدة عملها و فترات اجتماعاتها و تقديم مقترحاتها. مطالبا في نفس السياق بكسر الحصار المضروب على اللجان الوقائية الوطنية المنصبة على مستوى وزارتي الصحة والعمل، التي قال بانها:” أصبحت ملك لجهات و لوبيات نافذة في قطاع الصحة، تفرض قرراتها و تفرض توجهها حسب مصالحها التي لا تلتقي مع مصالح القطاع