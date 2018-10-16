قادة جيوش 80 دولة في مؤتمر أمريكي بمشاركة إسرائيلية.. ماذا عن الجزائر؟

نقلت قناة “الحرة” على لسان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تريشا غيللوبو، مشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة لأكثر من 80 دولة في مؤتمر “محاربة عنف المجموعات المتطرفة” في قاعدة “أندروز” الجوية في ولاية ماريلاند الأميركية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت غيللوبو، مشاركة رؤساء أركان دول الجزائر والمغرب والبحرين ومصر والأردن والكويت وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا إلى جانب إسرائيل التي ستشارك في هذا المؤتمر.

وأشارت المسؤولة الأمريكية، في نفس التصريح إلى أن عشاء افتتاحيًا للمؤتمر عقد ليلة الاثنين الى الثلاثاء في مكتبة الكونغرس تكريما للحاضرين برئاسة رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد، كما يرتقب أن تلقي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كلمة في المناسبة.

ولحد كتابة هاته الأسطر، لم تعلن الجزائر مشاركتها الرسمية في مؤتمر “محاربة عنف المجموعات المتطرفة” في قاعدة “أندروز” الجوية في ولاية ماريلاند الأميركية، كما لم تصدر وزارة الدفاع الوطني أي بيان بهذا الخصوص