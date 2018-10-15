CNN : السعودية بصدد الإقرار بمقتل خاشقجي في قنصليتها "بالخطأ"

قالت قناة cnn الإخبارية الأمريكية ، مساء اليوم الإثنين، إن السلطات السعودية على وشك الإقرار بمقتل الإعلامي جمال خاشقجي بالخطأ في قنصليتها باسطنبول ، خلال التحقيق معه داخل مبنى القنصلية.

وكان وفد من المحققين السعوديين قد وصل اليوم إلى اسطنبول للبدء في عمليات التحري عن ملابسات اختفاء الإعلامي السعودي ، وذلك ضمن فريق عمل مشترك مع محققين أتراك .

من جهة أخرى ، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي إن المحققين الأتراك توصلوا إلى أدلة تدعم شبهة حصول جريمة قتل ضد خاشقجي في مبنى القنصلية، مضيفا بأن هذه الأدلة تعرضت لمحاولات طمس حثيثة.