بلماضي: هذه خطتي لحسم التأهل بكوتونو

رفض مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الكشف عن الخطة التكتيكية التي سيعتمد عليها في لقاء الثلاثاء، أمام المنتخب البينيني ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون، مشيرا في الوقت ذاته بأنه سيعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية في هذا اللقاء.

وقال بلماضي: “من غير المعقول أن أكشف عن خطتي وأسماء اللاعبين الذين سأعتمد عليهم في لقاء الثلاثاء لمنافسي.. كل ما يمكنني قوله الآن هو أنني سأشرك في التشكيلة الأساسية اللاعبين الأكثر جاهزية، حتى نكون في المستوى من جميع النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية”، وأضاف: “نحن جاهزون لهذه المواجهة والكل عازم على تحقيق الفوز لضمان التأهل لـ “الكان”، لا أظن أن الظروف المناخية ستؤثر علينا رغم أن الحرارة مرتفعة نوعا ما في الوقت الراهن، لكون معظم اللاعبين يتمتعون بالخبرة اللازمة في أدغال إفريقيا”.