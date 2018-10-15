انطلاق الدراسة هذا الأسبوع بعد فصل الجامعات في الطعون

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدراسة للسنة أولى ماستر خلال أسبوع بعد الانتهاء من دراسة الطعون على مستوى المؤسسات الجامعية وإعلان النتائج النهائية للمقبولين هذه الأيام.

خرجت وزارة حجار عن صمتها بعد أسبوع من الضجة التي أحدثتها نتائج الالتحاق بالماستر بسبب عشوائية التوجيهات عبر الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوصاية لأول مرة، لتؤكد أن العملية تمت بطريقة جيدة والإشكال وقع بسبب أخطاء التسجيل التي ارتكبها المترشحون.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، الإثنين، بيان توضيحي تفسر فيه عملية التسجيل عبر الأرضية الرقمية للماستر، لتزيل اللبس بخصوص محدودية نظام “بروغرس” وما تسببه من إقصاء للطلبة وفوضى في الجامعات منذ حوالي أسبوع بسبب القوائم المنشورة للناجحين، وجاء في بيان للوزارة – تلقت الشروق نسخة منه – أن وسائل العلام تناولت مؤخرا مسألة الترشح للتكوين في الماستر عبر النظام الإعلامي المدمج “بروغرس” ولرفع الالتباسات والتأويلات التي أحاطت بهذه العملية ، فإن الوزارة –يضيف البيان- تؤكد أن التسجيل عبر هذا النظام يندرج في إطار العصرنة ورقمنة الولوج إلى المرفق العمومي والتعامل مع الإدارة وتحقيق مبدأ الإنصاف والشفافية، وهو النظام الذي انطلق العمل به منذ 2016.

وقالت الوزارة أن رفض الطلبات الخاصة بالتسجيل في الماستر كان لأسباب موضوعية وعديدة وترجع أساسا إلى تقديم ملفات غبر كاملة أو التوجه نحو مقاهي الانترنيت لإيداع طلبات ترشحهم أو ارتكاب أخطاء في ملء استمارات الترشح أو الاكتفاء بتقديم اختيار واحد عوض أربع اختيارات أو نيسان الرقم السري والعنوان الالكتروني من قبل المترشح، وأضافت أنه في كثير من الأحيان تكون خيارات المترشح من خارج المؤسسة الأصلية له، وهو ما يقلص –حسبها- حظوظه في الظفر بمنصب بيداغوجي لدى المؤسسة التي اختارها، مع العلم أن 80 بالمئة من المناصب المفتوحة في التخصص موجهة لطلبة المؤسسة الأصلية بينما 20 بالمئة المتبقية تخصص للمترشحين من خارج المؤسسة الأصلية، والتي توزع هي الأخرى على أربع أصناف من المترشحين.

وذكّرت وزارة التعليم العالي بعملية التسجيلات في الماستر التي انطلقت لأول مرة خلال الفترة مابين 28 جوان إلى غاية 12 جويلية وتم تمديدها ثلاث مرات على التوالي أخرها من 7 حتى 15 سبتمبر، حيث سمحت هذه العملية بترشح 283.585 طالب لطور الماستر وتمت معالجة 281.051 طلب، حيث بلغ عدد المترشحين الذين حصلوا على رغبة واحدة على الأقل 160.780 مترشح بينما وصل عدد الحاصلين على توجيه نهائي 151.815 طالب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد انتهاء المؤسسات الجامعية من دراسة الطعون التي قدمت لهم، خاصة أن عدد الرغبات المعبر عنها من قبل المترشحين وصلت 767.638 رغبة بعدما تم السماح لكل مترشح باختيار أربع رغبات على الأكثر فيما وفر القطاع على مستوى مؤسسات التعليم العالي 206.691 منصب أي بزيادة تفوق 30 بالمائة على السنة الماضية .