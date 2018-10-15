صورة مع بوحجة تطيح بثلاثة برلمانيات

أثارت صورة نشرت اليوم، لبرلمانيات عن حزب جبهة التحرير الوطني، جمعتهن مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ضجة داخل مقر حزب جبهة التحرير الوطني، واستدعت إدراجها ضمن أشغال إجتماع المكتب السياسي الذي انعقد اليوم.

وقررت قيادة الحزب العتيد تجميد عضوية 3 برلمانيات ينتمين لولايات جيجل، عين تيموشنت، وعين الدفلى من صفوف كتلة الحزب العتيد بالغرفة السلفى للبرلمان، في إنتظار إحالتهن على لجنة الإنضباط. بسبب مخالفة قرارات قيادة الحزب. بالإضافة إلى القرار الرئيسي القاضي بإحالة بوحجة نفسه للجنة الإنضباط.

واللافت للإنتباه أن صاحبة مبادرة زيارة بوحجة وهي نبيلة بن بولعيد ابنة الشهيد مصطفى بن بولعيد لم يشملها قرار التجميد رغم أنها كانت إحدى 4 برلمانيات زرن بوحجة اليوم وأبدين دعمهن المطلق له.

وكشف مصدر من داخل الأفلان لـ”سبق برس” أن بن بولعيد تنقلت على عجل إلى مقر الحزب، زوال اليوم، والتقت الأمين العام جمال ولد عباس، وقدمت اعتذارا رسميا.

ويضيف المصدر أن الخطوة التي قامت بها البرلمانية شفعت لها عند قيادة الحزب، وقد تم اسقاط اسمها من لائحة التجميد.

تجدر الإشارة أن طول مدة الصراع بين المجموعات البرلمانية للموالاة مع بوحجة التي وصلت إلى يومها 17 وتمسك الأخير بمنصبه، أحدثت ارتباكا داخل تلك الكتل خصوصا في صفوف الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني التي يظهر كثير من النواب مساندتهم لبوحجة داخل أروقة المجلس.