شاهد ب 8 صور.. اغرب الوظائف في العالم

يتمنى الجميع الحصول على وظيفة جيدة يحقق بها دخلاً يلبي احتياجاته ويحقق له مكانة اجتماعية مميزة، سنشاهد في هذا الموضوع أغرب 10 وظائف ستثير دهشتكم، بين الوظائف التي تبدو كما لو كانت في عالم الأحلام، ووظائف تبدو كما لو كانت عقاباً وتعذيباً في عالم المعاناة

مختبِر الأسرة الفخمة: هذا هو ما حصل عليه بالفعل أحد الطلبة، والمطلوب منه هو الإستلقاء والنوم على سرير فاخر كل يوم ليتم اختبار مدى جودته.

متذوق الحلوى: إذا لم تكن من هواة النوم ربما تكون من هواة أكل الحلوى ..فكل ما هو مطلوب منك في هذه الوظيفة هو الجلوس على مكتبك لتوضع أمامك أصناف حلويات لتأكلها وتتذوق طعمها طول اليوم.

متجول دراجة جوجل: قامت شركة جوجل بتعيين مجموعة من الأشخاص المحظوظين ليقوموا بعمل جولات بدرجاتهم في الأماكن الأثرية والسياحية الفرنسية لتصوير الأماكن التي لا تستطيع السيارات الدخول إليها .. وذلك ليتم وضعها في برنامج Google Maps.

منظف المجاري: صاحب هذه المعاناة هو "راميش ساهو" الذي يعمل في قسم الصرف الصحي في بلدية "كاليكوتا" بالهند، والمطلوب منه هو تنظيف بلاعات المدينة كلها، حيث يقوم بالغطس في بلاعة بعمق سبعة أقدام مملوءة بالفضلات.

غطاس ياخذ كراة التنس الغارقة في البحيرات المجاورة :هذه الكرات لا يتم رميها، بل يعاد استخدامها بعد أن يجلبها غطاسون

عامل خاص لتجربة اكل الحيوانات:لان الحيوانات تبحث عن الاكل الذيذ ايظا

شخص يقف في الصف:حين تتعب من الوقوف في الصف أثناء المعاملات؟ يمكنك استئجار شخص ليفعل ذلك.

مسافر حول العالم بالمجان: يسافر خبراء شركات تقييم الفنادق والمنشآت السياحية حول العالم لتجربة ما تقدمه من خدمات.

ماهي الوظيفة التي لفتت انتباهك؟