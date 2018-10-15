الصيادلة وحدهم من سيحق لهم العمل في الصيدليات

أكد وزير الصحة مختار حسبلاوي،أنه تم إتخاذ قرارات جديدة ستجبر من خلالها كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة على توظيف صيادلة لتسيير المواد الصيدلانية

وكشف الوزير خلال إفتتاح اللقاءات الدولية الثامنة للصيدلة تحت عنوان “الممارسات الصيدلانية وقانون الصحة” اليوم ان الصيادلة الخواص سيجبرون على توظيف صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين يتولون تحت مسؤوليتهم الشخصية لممارسة نشاطهم الصيدلي .

وأشار الوزير أن مهنة الصيدلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم، سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى الصيدليات الخاصة.

من جهة اخرى قال حسبلاوي وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد. داعيا كل الفاعلين في القطاع إلى المشاركة في تحضيرها.

مؤكدا ان هذه النصوص "سوف تمكننا من بداية التطبيق الفعلي لقانون الصحة الجديد".