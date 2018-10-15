التصديق على اتفاقيات تعاون مع أربع دول

- وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وكل من تونس، مالي، المجر وروسيا، تتعلق بعدة مجالات، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين.

وتتضمن هذه المراسيم التصديق على، "اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في المجال الأمني، الموقع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017".

ويتعلق الرسوم الثاني بالتصديق على "بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي, الموقع بالجزائر بتاريخ 15 ماي سنة 2017".

ويخص المرسوم الثالث التصديق على "بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، الموقع بالجزائر بتاريخ 5 ديسمبر 2017".

أما المرسوم الرابع فيتضمن التصديق على "مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر, الموقعة بالجزائر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2017".

كما وقع رئيس الجمهورية أيضا على "الإتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقع بموسكو بتاريخ 19 فيفري سنة 2018".