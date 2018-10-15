بن صالح: لا حلّ للنزاعات المسلحة سوى بالتسوية السياسية

أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال مشاركته في الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أن الجزائر لطالما نادت بالإسراع في بلوغ أهداف الألفية للتنمية المستدامة والتي لا يمكن حسبه تحقيقها إلا بتمكين دول الجنوب من الولوج إلى التكنولوجيا وإزالة الهوة الرقمية التي تفصلها عن الدول المتقدمة.

وقال بن صالح أنه يتعين على البرلمانيين إسماع صوت شعوبهم وحقهم في بلوغ مجتمع المعرفة، مشددا على أهمية سن قوانين تنظم هذه المجالات وتحميها من المخاطر التي تترتب عن تنامي استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة.

وذكر رئيس مجلس الأمة خلال كلمته -حسب بيان لمجلس الأمة- بما تخلفه الحروب والنزاعات المسلحة والتي تعتبر عوامل تعرقل مسارات التنمية والتطور، لافتا إلى أن الجزائر تَعتبر أن الحل الأنسب للنزاعات يمر حتمًا عبر التسويات السياسية، ولطالما دعت إلى ضرورة الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية، كما تبقى الجزائر منشغلة بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولذلك تدعو إلى تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا بمنح الفرصة للمقترح الأردني الكويتي، فضلا عن التسوية السياسية للنزاعات، خاصة في كل من ليبيا وسوريا.